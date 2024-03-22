Президент Барселони Жоан Лапорта висловив свою думку щодо переходу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в Реал і труднощів, які це може викликати.

"Чи ревную я через підписання Мбаппе? Зовсім ні. Зовсім ні. У будь-якому випадку, я не знаю, укладуть вони угоду чи ні. Побачимо. Я дійсно не знаю.

Хаві офіційно дискваліфікували на два матчі за суперечки з арбітрами – тренер Барселони заплатить штраф

У них там проблема. Їм доведеться продати гравця, якщо Мбаппе підпише контракт, чи не так? Тому що вони обидва не будуть грати на одній позиції, і вони також є двома дуже важливими гравцями. А що стосується зарплати француза, то це точно засмутить роздягальню. Це подарунок, якого ніхто не хоче", – цитує AS президента Барселони.

Жоан Лапорта має на увазі саме Вінісіуса, який грає зліва на фланзі – це улюблена позиція і Мбаппе. Француз, звісно, універсальний гравець і навіть при Луїсі Енріке виходить на поле центрфорвардом, але все ж віддає перевагу грі зліва.

Нагадаємо, що низка французьких і іспанських ЗМІ вважають, що перехід Кіліана Мбаппе в Реал майже завершено.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?