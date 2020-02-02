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Президент Атлетико наехал на агента Кавани – брат уругвайца назвал подход мадридцев провалом

13:53 62 Читати українською
Президент Атлетико наехал на агента Кавани – брат уругвайца назвал подход мадридцев провалом
Эдинсон Кавани / фото из соцсетей

Президент мадридского Атлетико Энрике Серезо и брат и одновременно агент Эдинсона Кавани Вальтер Фернандо обменялись любезностями из-за сорваного трансфера форварда ПСЖ на Ванда Метрополитано.

Родственник ветерана ПСЖ и сборной Уругвая отреагировал на обвинения функционера. Серезо возложил ответственность за срыв перехода Кавани в Атлетико именно на брата и по совместительству агента Эль Матадора.

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"Думаете Эди не играл в течение месяца ради того, чтобы отклонить сделку из-за моих комиссионных, а я разрушил его мечту? И мы затеяли этот бардак с ПСЖ? Если бы дело было в деньгах, то Эди поехал бы в Англию, в Манчестер Юнайтед либо Челси.

Сделка сорвалась не по желанию Эди. Атлетико не смог заплатить сумму, которую требовал ПСЖ, а парижане не хотели уменьшать свои требования. Атлетико провалился в переговорах с ПСЖ", – цитирует Вальтера Фернандо Marca.

Напомним, что "матрасники" пытались приобрести Кавани в течение всего зимнего трансферного окна, однако так и не смогли удовлетворить финансовые требования чемпиона Франции.

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Испания Атлетико Атлетико Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Энрике Серезо Трансферы ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани ПСЖ ПСЖ
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