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Президент Атлетіко наїхав на агента Кавані – брат уругвайця назвав підхід мадридців провалом

13:53 135 Читать на русском
Президент Атлетіко наїхав на агента Кавані – брат уругвайця назвав підхід мадридців провалом
Едінсон Кавані / фото із соцмереж

Президент мадридського Атлетіко Енріке Серезо та брат і водночас агент Едінсона Кавані Вальтер Фернандо обмінялися люб'язностями через зірваний трансфер форварда Парі Сен-Жермен на Ванда Метрополітано.

Родич ветерана ПСЖ і збірної Уругваю відреагував на звинувачення функціонера. Серезо поклав відповідальність за зрив переходу Кавані в Атлетіко саме на брата та за сумісництвом агента Ель Матадора.

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"Думаєте Еді не грав упродовж місяця заради того, щоб відхилити угоду через мої комісійні, а я зруйнував його мрію? І ми затіяли цей безлад із ПСЖ? Якщо б справа була в грошах, то Еді поїхав би в Англію, до Манчестер Юнайтед чи Челсі.

Угода зірвалася не через бажання Еді. Атлетіко не зміг заплатити суму, що вимагав ПСЖ, а парижани не хотіли зменшувати свої вимоги. Атлетіко провалився у перемовинах із ПСЖ", – цитує Вальтера Фернандо Marca.

Нагадаємо, що "матрацники" намагалися придбати Кавані впродовж усього зимового трансферного вікна, проте так і не змогли задовольнити фінансові вимоги чемпіона Франції.

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