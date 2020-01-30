toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - СЛОВАЦКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Кавани останется в ПСЖ – Атлетико не смог договориться о трансферной компенсации

18:52 42 Читати українською
Кавани останется в ПСЖ – Атлетико не смог договориться о трансферной компенсации
Эдинсон Кавани / Фото из открытых источников

Похоже, нападающему сборной Уругвая Эдинсону Кавани придется отработать свой контракт с парижским клубом до конца.

Уругвайский форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит выступления за свой клуб, сообщает издание L'Équipe. Руководство мадридского Атлетико не смогло договориться с боссами чемпиона Франции и ожидает 32-летнего футболиста уже летом.

Кавани отклонил предложение Манчестер Юнайтед

В ходе переговоров "матрасники" дважды улучшали свое предложение (до 15 млн евро), но "красно-синие" отказались отпускать игрока меньше чем за 20 млн евро без учета бонусов. Таким образом, по окончанию сезона Кавани станет свободным агентом и мадридцы сделают все возможное, чтобы игрок оказался именно в их клубе.

Напомним, Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. В текущем сезоне Лиги 1 уругваец провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 25 млн евро.

Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією Сегунди

blog_ava
Шахтер – Словацко: онлайн-трансляция контрольного матча – "горняки" закрывают первый сбор основой
09:02
753
Теги
Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
49
мин
Гранада
14:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук