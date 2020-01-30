Кавани останется в ПСЖ – Атлетико не смог договориться о трансферной компенсации

Похоже, нападающему сборной Уругвая Эдинсону Кавани придется отработать свой контракт с парижским клубом до конца.

Уругвайский форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит выступления за свой клуб, сообщает издание L'Équipe. Руководство мадридского Атлетико не смогло договориться с боссами чемпиона Франции и ожидает 32-летнего футболиста уже летом.

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В ходе переговоров "матрасники" дважды улучшали свое предложение (до 15 млн евро), но "красно-синие" отказались отпускать игрока меньше чем за 20 млн евро без учета бонусов. Таким образом, по окончанию сезона Кавани станет свободным агентом и мадридцы сделают все возможное, чтобы игрок оказался именно в их клубе.

Напомним, Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. В текущем сезоне Лиги 1 уругваец провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 25 млн евро.

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