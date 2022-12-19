В своем твиттере президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому диктатору Владимиру Путину за поздравление с чемпионством мира-2022. На это остро отреагировал украинский журналист Игорь Цыганык.

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"Я безмерно рад за Месси. Но, честно говоря, я реально радовался Аргентине, болел за нее. Хотел, чтобы Месси выиграл. Думаю, что это правильно для футбола, чтобы человек с такой историей, с такими качествами уровнем игры становился чемпионом мира.

Но сегодня прочитал твит президента Аргентины, который поблагодарил агрессоров (Владимира Путина – прим.) за поздравление... Честно говоря, мне стало очень-очень грустно. Я понял, что весь мир не понимает, что происходит. Этот праздник футбола для меня немного побледнел.

С футбольной точки зрения, безусловно, Месси, Аргентина, они вчера здорово играли, и справедливо, что они выиграли в серии пенальти. Но я где-то разочаровался оттого, что мир не осознает, что происходит. Понимаю, что Аргентина там далеко, но нужно все-таки понимать: пока вы радуетесь на футбольных полях, другие народы страдают. Страдают те, кто хотят жить в мире, которые хотят так же уехать на чемпионат мира", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

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