У своєму твіттері президент Аргентини Альберто Фернандес висловив подяку російському диктатору Володимиру Путіну за привітання з чемпіонством світу-2022. На це гостро відреагував український журналіст Ігор Циганик.

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"Я безмежно радий за Мессі. Але, чесно кажучи, я реально тішився за Аргентину, вболівав за неї. Хотів, щоб Мессі виграв. Думаю, що це правильно для футболу, щоб людина з такою історією, з такими якостями рівнем гри ставала чемпіоном світу.

Але сьогодні прочитав твіт президента Аргентини, який подякував агресорам (Володимиру Путіну – прим.) за привітання... Чесно кажучи, мені стало дуже-дуже сумно. Я зрозумів, що весь світ не усвідомлює, що відбувається. Це свято футболу для мене трошки поблідло.

З футбольної точки зору, безперечно, Мессі, Аргентина, вони вчора здорово грали, і справедливо, що вони виграли в серії пенальті. Але я десь розчарувався від того, що світ не усвідомлює, що відбувається. Розумію, що Аргентина там далеко, але потрібно все-таки розуміти: поки ви тішитесь на футбольних полях, інші народи страждають. Страждають ті, хто хочуть жити в мирі, які хочуть так само поїхати на чемпіонат світу", – відзначив Циганик у програмі Циганик Live.

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