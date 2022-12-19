КОНМЕБОЛ выплатит Аргентине 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022
Южноамериканская конфедерация футбола дополнила денежный приз ФИФА на круглую сумму.
Во время празднования победы на ЧМ-2022 в раздевалке игроки сборной Аргентины позировали с чеком на 10 миллионов долларов. Перед началом турнира президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес пообещал выплатить любой южноамериканской команде такую сумму за победу в турнире.
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Как информирует TYC Sports, Домингес сдержал своё слово.
В то же время Аргентина заработала от ФИФА 42 миллиона долларов.
Отметим, что в 1986 году Диего Армандо Марадона и его партнёры по сборной Аргентины прикарманили по 30 000 долларов каждый.
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