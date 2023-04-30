"У меня есть информация, что в Александрии состоялось собрание, на котором был президент клуба Сергей Кузьменко, а также тренеры и лидеры команды.

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Владелец клуба в корректной форме задал вопрос: "Почему у нас такая игра "интересная"? Не хватает остроты, агрессии".

Доверие к тренерам есть, потому что в клубе понимают, что это проект не на месяц или полгода, это проект надолго. Поэтому до конца сезона Ротань точно останется, но невыход в еврокубки станет большим ударом по амбициям клуба", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в девяти матчах Ротань и Ко одержали одну победу, потерпели одно поражение и семь раз сыграли вничью. После 23-х туров Александрия в турнирной таблице УПЛ идет пятой, имея в своем активе 34 очка.

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