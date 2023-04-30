"У мене є інформація, що в Олександрії відбулись збори, на яких був президент клубу Сергій Кузьменко, а також тренери і лідери команди.

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Власник клубу в коректній формі поставив запитання: "Чому в нас така гра "цікава"? Не вистачає гостроти, агресії".

Довіра до тренерів є, тому що в клубі розуміють, що це проект не на місяць чи півроку, це проект надовго. Тому до кінця сезону Ротань точно залишиться, але невихід у єврокубки стане великим ударом по амбіціях клубу", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у дев'яти матчах Ротань і Ко здобули одну перемогу, зазнали однієї поразки і сім разів зіграли внічию. Після 23-х турів Олександрія у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятою, маючи у своєму активі 34 очки.

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