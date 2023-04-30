"Поздравляю Кривбасс с победой. До того, как счет стал в пользу криворожан, мы не сумели забить. Зато пропустили со стандарта, после чего пошла нервная игра, и в итоге Кривбасс победил. Я поблагодарил ребят за матч, они делали все для победы – но это футбол, подобное случается. Не всегда лучшая команда выигрывает матч.

Дебютное поражение Ротаня в УПЛ в видеообзоре игры Кривбасс – Александрия – 2:1

Есть ли какие-то замечания к судейству? А что с судейством? Возможно, было пенальти в ворота Кривбасса. Но мы принимаем то, что есть. Смотрите эпизоды. Возможно, вы на матче не были?! Были? Значит - плохо видели. Погода одинаковая для двух команд. Действительно, никто из футболистов не любит играть, когда есть ветер или другие так называемые "нефутбольные условия" - тяжелое поле, дождь и тому подобное. Но мы должны принимать все.

Спасибо нашим защитникам, что мы вообще играем в этом чемпионате. Это первое, что надо сказать. У нас есть следующий матч. Мы должны принять это поражение и двигаться дальше. Вы правильно отметили: борьба обостряется. Теперь каждый поединок будет битвой за шесть очков. Это я подопечным и сказал", – приводит слова Ротаня официальный сайт Кривбасса.

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