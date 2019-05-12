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Зозуля дублем помог Альбасете победить Райо Махадаонда

12 мая 19:08 384 Читати українською
Зозуля дублем помог Альбасете победить Райо Махадаонда
Роман Зозуля (справа) / Ла Лига

Украинский нападающий Роман Зозуля отметился дублем в матче 38 тура Сегунды против Райо Махадаонда (3:2).

Испания. Сегунда, 38 тур

Райо Махадаонда – Альбасете – 2:3

Голы: Ману, 42, Валентин, 52 – Манаж, 5, Зозуля, 11, 30

Зозуля отметился дублем и ассистом за Альбасете в первом матче после дисквалификации

Альбасете в рамках 38 тура Сегунды встретился на выезде с Райо Махадаонда. Украинец Роман Зозуля взялся за дело уже с первых минут. Сначала форвард отдал ассист на Манажа, а позже сам отметился дублем и довел счет до разгромного.

Правда, гости едва не упустили победу. Сначала перед самым перерывом отличился Ману, а после перерыва Валентин сократил отставание до минимума. Но Альбасете удалось удержать необходимый для себя результат.

Сейчас команда Романа Зозули находится на 3 позиции в турнирной таблице, набрав 68 очков. До второй Гранады и прямой путевки в Примеру не хватает 3 пунктов.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Райо Махадаонда Райо Махадаонда
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