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Презентация Роналду в Ювентусе будет закрытой – болельщики не смогут попасть на церемонию

14:38 4 Читати українською
Презентация Роналду в Ювентусе будет закрытой – болельщики не смогут попасть на церемонию
Криштиану Роналду / фото: ФИФА

Уже в понедельник 16 июля Криштиану Роналду будет представлен в качестве игрока Ювентуса. Правда, фанаты "Старой синьоры" не смогут посетить церемонию.

Презентация Криштиану Роналду, которая состоится 16 июля, будет закрытой для болельщиков. Игрок пройдет медосмотр и даст специальную пресс-конференцию, сообщает AS.

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Фанаты Юве не смогут посетить церемонию представления Роналду. Дело в том, что чемпион Италии последних лет не практикует подобный формат представления новичков, а для португальца не планирует делать исключения.

К слову, Роналду в Турине будет выступать под привычным для себя 7-м номером. Зарплата Криштиану составит около 30 млн евро в год. Контракт Роналду с Ювентусом рассчитан на 4 года.

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