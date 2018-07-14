Переход Роналду в Ювентус не решит проблем португальца с налоговой Испании

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду до сих пор не решил своих проблем с испанской налоговой и в дальнейшем рискует получить серьезные санкции.

Криштиану Роналду до сих пор рискует получить даже тюремный срок за финансовые махинации. Об этом заявил Хосе Мария Молинедо – генеральный секретарь испанской налоговой службы.

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"Переход в Ювентус не поможет проблеме Роналду с налоговой властью Испании. Даже в Италии мы можем получить ордер на его арест. Адвокаты Роналду продолжат защиту своего клиента в испанских судах. Для этого дела также существует Европейский суд", – цитирует чиновника Marca.

Напомним, Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму около 15 млн евро. Ранее сообщалось, что португалец заплатит штраф.