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Презентація Роналду в Ювентусі буде закритою – вболівальники не зможуть потрапити на церемонію

14:38 176 Читать на русском
Презентація Роналду в Ювентусі буде закритою – вболівальники не зможуть потрапити на церемонію
Кріштіану Роналду / фото: ФІФА

Вже у понеділок 16 липня Кріштіану Роналду буде представлений в ролі гравця Ювентуса. Щоправда, фанати "Старої синьйори" не зможуть відвідати церемонію.

Презентація Кріштіану Роналду, яка відбудеться 16 липня, буде закритою для вболівальників. Гравець пройде медогляд та дасть спеціальну прес-конференцію, повідомляє AS.

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Фанати Юве не зможуть відвідати церемонію представлення Роналду. Справа в тому, що чемпіон Італії останніх років не практикує подібний формат представлення новачків, а для португальця не планує робити виключення.

До слова, Роналду в Турині виступатиме під звичним для себе 7-м номером. Зарплата Кріштіану складе близько 30 млн євро на рік. Контракт Роналду з Ювентусом розрахований на 4 роки.

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