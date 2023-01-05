Криштиану Роналду еще ни минуты не сыграл за новую команду, а уже рискует доставить ей проблемы.

Выяснилось, что 37-летний звездный новичок не имеет права участвовать в двух поединках Аль-Насра из-за дисквалификации. Наказание, которое получил Криштиану Роналду в АПЛ, распространяется на все внутренние соревнования, поэтому нападающий вынужден пропустить две игры.

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Впрочем, Аль-Наср размышляет о том, чтобы проигнорировать решение Футбольной ассоциации Англии, мотивируя это невероятной популярностью Криштиану в Саудовской Аравии. Каждый матч без его участия заставляет клуб выбрасывать на ветер сумасшедшие деньги, поэтому Аль-Наср может использовать Роналду в первой игре года против Аль-Таи, сообщает AS.

Если португалец все же выйдет на поле, это будет означать невыполнение санкций FA, а, соответственно, и ФИФА. В таком случае срок дисквалификации Роналду может возрасти, а команде грозит снятие очков в турнирной таблице.

Поединок Аль-Наср – Аль-Таи должен был состояться сегодня, 5 января, в 17:00 по Киеву. Впрочем, сама природа решила добавить интриги касательно появления Роналду на поле – из-за ливня и сложных погодных условий, которые повлияли на электроснабжение стадиона, игру перенесли на завтра, сообщает официальный Twitter Аль-Насра.