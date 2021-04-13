Экс-голкипер сборной Аргентины оставил свои ворота и пропустил позорный гол после удара через все поле
Курьезный гол случился в поединке мексиканского первенства Пачука – Пуэбла (1:3).
На последних секундах матча чемпионата Мексики игроки Пачуки вместе с известным аргентинским голкипером Оскаром Устари побежали в штрафную Пуэблы на финальный штурм.
Экс-голкипер Манчестер Юнайтед сконфузился, пропустив после удара головой почти с центра поля
После подачи с углового мяч оказался у гостей, которые быстро разобрались в ситуации, и Сальвадор Рейес осмелился на удар почти из своей штрафной площадки по незащищенным воротам хозяев. Мяч перекатился через все поле и оказался в сетке.
Напомним, в свое время Оскар Устари защищал цвета сборной Аргентины.
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