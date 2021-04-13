На последних секундах матча чемпионата Мексики игроки Пачуки вместе с известным аргентинским голкипером Оскаром Устари побежали в штрафную Пуэблы на финальный штурм.

Экс-голкипер Манчестер Юнайтед сконфузился, пропустив после удара головой почти с центра поля

После подачи с углового мяч оказался у гостей, которые быстро разобрались в ситуации, и Сальвадор Рейес осмелился на удар почти из своей штрафной площадки по незащищенным воротам хозяев. Мяч перекатился через все поле и оказался в сетке.

Напомним, в свое время Оскар Устари защищал цвета сборной Аргентины.

Баварія і перший Кубок чемпіонів: рятівний удар тафгая, пиятика по-німецьки, гучний шпигунський скандал