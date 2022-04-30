Российские клубы и сборная сохранят за собой статус изгнанников. УЕФА не будет ждать и готовится уже на следующей неделе продолжить дисквалификацию представителей страны-агрессорки, сообщают "за поребриком" со ссылкой на свои источники в организации.

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"Нужно составлять календарь на следующий сезон, поэтому УЕФА примет решение об отстранении клубов и сборной России. Сейчас рассматриваются два варианта: отстранение на сезон или продолжение отстранения до следующего уведомления, которое было принято ранее.

Это значит, что клубы не смогут принять участие в еврокубках следующего сезона, а все сборные выпадут из турниров под эгидой УЕФА", –приводят объяснения своего источника в УЕФА российские СМИ.

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