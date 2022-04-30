Російські клуби та збірна збережуть за собою статус вигнанців. УЄФА не буде чекати і готується вже наступного тижня продовжити дискваліфікацію представників країни-агресорки, повідомляють "за поребриком" з посиланням на свої джерела в організації.

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"Потрібно складати календар на наступний сезон, тому УЄФА ухвалить рішення про усунення клубів та збірної Росії. Наразі розглядається два варіанти: відсторонення на сезон або продовження відсторонення до наступного повідомлення, яке було ухвалене раніше.

Це означає, що клуби не зможуть взяти участь у єврокубках наступного сезону, а всі збірні випадуть із турнірів під егідою УЄФА", – наводять пояснення свого джерела в УЄФА російські ЗМІ.

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