Превентивний удар по футболу окупантів: найближчим часом росіяни чекають на чергове відсторонення від УЄФА
Надії росіян про швидке повернення до цивілізованого футбольного світу виявилися марними.
Російські клуби та збірна збережуть за собою статус вигнанців. УЄФА не буде чекати і готується вже наступного тижня продовжити дискваліфікацію представників країни-агресорки, повідомляють "за поребриком" з посиланням на свої джерела в організації.
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"Потрібно складати календар на наступний сезон, тому УЄФА ухвалить рішення про усунення клубів та збірної Росії. Наразі розглядається два варіанти: відсторонення на сезон або продовження відсторонення до наступного повідомлення, яке було ухвалене раніше.
Це означає, що клуби не зможуть взяти участь у єврокубках наступного сезону, а всі збірні випадуть із турнірів під егідою УЄФА", – наводять пояснення свого джерела в УЄФА російські ЗМІ.
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