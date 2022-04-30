Футбольной общественности Мансур известен как владелец Манчестер Сити, но у себя на родине у него совсем другие полномочия. Он влиятельный член королевской семьи ОАЭ, который выполняет функции заместителя Премьер-министра и является главой Центрального банка.

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Закулисная роль шейха Мансура заключалась в работе на "российском направлении". В последние месяцы эта миссия стала еще важнее, утверждает Bloomberg. По информации источника, он помогал россиянам открывать банковские счета, покупать недвижимость и элитные автомобили гражданам России.

Информацию об этом держали в секрете. Дело в том, что ОАЭ не присоединились к санкциям против агрессора, но не хотят портить отношения со своими западными партнерами. Следует заметить, что за время войны в Украине в эмираты прибыли 137 тысяч российских "туристов". Это вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Шейх Мансур играет очень важную роль в политике Мохаммеда бен Заида по отношению к России. Владелец Манчестер Сити даже присутствовал на встрече правителя ОАЭ с диктатором Путиным в 2019 году в Абу-Даби.

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