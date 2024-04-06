В субботу в 3-м туре второго этапа Первой лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 2-й этап, 3-й тур

Чемпионская группа

Агробизнес – Ингулец – 1:0

Гол: Галенков, 90

Нива Бузова – Полтава – 2:2

Голы: Тименко, 53 (п.), Рогозинский, 54 – Марусич, 8, Щербак, 89 (п.)

Группа выбывания

Диназ – Подолье – 1:1

Голы: Новиков, 85 – Кулиш, 90+2

Горняк-Спорт – Металлист – 0:0

Карпаты оформили камбэк с ФСК Мариуполь и закрепились на вершине Чемпионской группы – Пидлепенец оформил гол и 2 ассиста

В Чемпионской группе Агробизнес на своем поле неожиданно отобрал очки у Ингульца. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Галенковым на последней минуте основного времени. Денис подхватил мяч на линии штрафной слева, взялся обыгрывать защитников, прошел со сферой направо до конца и точно пробил в дальний угол. Кипер в прыжке не дотянулся.

Победа принесла Агробизнесу 33 очка и подняла на пятую строчку турнирной таблицы, Ингулец с 46-ю пунктами остался вторым – расстояние от Карпат составляет уже 8 баллов.

Нива Бузова оформила камбэк с Полтавой. Гости вышли вперед уже на 8-й минуте – Марусич головой замкнул навес с углового на дальнюю штангу. Хозяева смогли отыграться лишь после перерыва – Нехтий оказался на газоне и арбитр назначил пенальти. Тименко с отметки развел по углам кипера и мяч.

Не прошло и минуты как Рогозинский дальним ударом вывел бузовчан вперед – вратарь не ожидал удара и прыгнул слишком поздно. Хозяевам не удалось удержать победный счет – на последней минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев за толчок в спину. Ничья оставила Ниву на 9-й строчке, Полтава поднялась на седьмую ступень.

В Группе выживания два матча завершились ничьими. Диназ обменялся голами с Подольем, расписав мировую 1:1. Интересно, что команды "расстрелялись" лишь на последних минутах: Новиков под занавес встречи вывел команду Головко вперед, но Кулиш в добавленное время украл у вышгородцев сенсационную победу.

В еще одном матче Горняк-Спорт и Металлист решили вообще не забивать в очной дуэли, завершив встречи с нулями на табло.

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