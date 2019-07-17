"Прекрасный трансфер, мы довольны таким выбором", – Тассотти оценил переход Малиновского в Аталанту

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти прокомментировал появление Руслана Малиновского в Серии А.

Малиновский вчера перешел в Аталанту и уже успел начать тренировки с командой. По информации прессы, Руслан вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков итальянского клуба. В то же время украинец стал одним из самых дорогих трансферов в истории Аталанты – бергамаски отдали Генку 13,7 миллиона евро.

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La Gazzetta dello Sport уже после завершения сделки проинформировала, что Аталанта не планировала платить за Малиновского более 8,5 млн. Президент клуба волевым решением согласился увеличить предложение, хотя спортивный директор и главный тренер были против.

По информации издания, Русланом интересовались немецкие гранды Боруссия Д и Шальке, а также Рома и Сампдория. Дальше всех в переговорах якобы продвинулась Фиорентина, которая давно достигла определенного соглашения с агентом футболиста. В итоге этими договоренностями пренебрегли, Аталанта предложила большие деньги, а Малиновскому проект бергамасков показался самым привлекательным.

La Gazzetta dello Sport пообщалась с ассистентом главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти, чтобы узнать больше о Малиновском. 59-летний специалист отозвался о Руслане только положительно.

"Это прекрасный трансфер, что подтверждает статистика. Мы довольны таким выбором сторон. Малиновский – приятный парень. Отлично говорит по-английски, вскоре изучит итальянский. Язык быстрее сблизит его с партнерами.

Малиновский имеет хорошие физические данные, сильную левую ногу. В сборной Украины он играет правого или левого центрхава в схеме 4-3-3. Прогнозирую, что в Бергамо увидим его в центре поля при 3-4-1-2. Также он прекрасно может закрыть позицию треквартисты.

Малиновскому придется приспособиться к новым тактическим требованиям и справиться с давлением. В Украине и Бельгии для него все было по-другому – в Италии борьба идет на каждом участке поля. Впрочем, он перешел в клуб, который делает на поле особенные вещи. Это поможет адаптироваться", – цитирует GdS помощника Андрея Шевченко.

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