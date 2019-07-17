"Прекрасний трансфер, ми задоволені таким вибором", – Тассотті оцінив перехід Маліновського в Аталанту

Асистент головного тренера збірної України Мауро Тассотті прокоментував появу Руслана Маліновського в Серії А.

Маліновський вчора перейшов у Аталанту та вже встиг розпочати тренування з командою. За інформацією преси, Руслан увійшов у топ-3 найвисокооплачуваніших гравців італійського клубу. Водночас українець став одним з найдорожчих трансферів в історії Аталанти – бергамаски віддали Генку 13,7 мільйона євро.

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La Gazzetta dello Sport вже після завершення угоди проінформувала, що Аталанта не планувала платити за Маліновського понад 8,5 млн. Президент клубу вольовим рішенням погодився збільшити пропозицію, хоча спортивний директор і головний тренер були проти.

За інформацією видання, Русланом цікавилися німецькі гранди Борусія Д і Шальке, а також Рома та Сампдорія. Найдалі в переговорах нібито просунулася Фіорентина, яка давно досягла певної згоди з агентом футболіста. У підсумку цими домовленостями знехтували, Аталанта запропонувала найкращі гроші, а Маліновському проєкт бергамасків здався найпривабливішим.

La Gazzetta dello Sport поспілкувалася з асистентом головного тренера збірної України Мауро Тассотті, аби дізнатися більше про Маліновського. 59-річний фахівець відгукнувся про Руслана лише позитивно.

"Це прекрасний трансфер, що підтверджує статистика. Ми задоволені таким вибором сторін. Маліновський – приємний хлопець. Відмінно говорить англійською, незабаром вивчить італійську. Мова швидше зблизить його з партнерами.

У Маліновського хороші фізичні дані, сильна ліва нога. У збірній України він грає правого або лівого центрхава в схемі 4-3-3. Прогнозую, що в Бергамо побачимо його в центрі поля при 3-4-1-2. Також він чудово може закрити позицію треквартисти.

Маліновському доведеться пристосуватися до нових тактичних вимог і впоратися з тиском. В Україні та Бельгії для нього все було по-іншому – в Італії боротьба йде на кожному клаптику поля. Втім, він перейшов у клуб, який робить на полі особливі речі. Це допоможе адаптуватися", – цитує GdS помічника Андрія Шевченка.

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