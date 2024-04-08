Портал Goal.com опубликовал свой рейтинг фаворитов в борьзе за "Золотой мяч" по состоянию на начало апреля.

Согласно редакции Goal.com, главным претендентом на награду в 2024 году считается полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем. Однако не стоит забывать, что серьёзное влияние на итоговый рейтинг окажут результаты Евро-2024 и Копа Америка.

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Что интересно, в настоящий момент времени Фил Фоден опережает своего одноклубника по Манчестер Сити Эрлинга Холанда в этом рейтинге. Та же ситуация – с двумя идолами прошлой эпохи – Криштиану Роналду на одну позицию опережает Лионеля Месси. Оба форварда замыкают двадцатку претендентов.

Список претендентов на "Золотой мяч" (версия Goal.com):

1. Джуд Беллингем (Реал)

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

3. Фил Фоден (Манчестер Сити)

4. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

5. Родри (Манчестер Сити)

6. Харри Кейн (Бавария)

7. Мохамед Салах (Ливерпуль)

8. Винисиус Жуниор (Реал)

9. Антуан Гризманн (Атлетико)

10. Букайо Сака (Арсенал)

11. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

12. Хулиан Альварес (Манчестер Сити)

13. Деклан Райс (Арсенал)

14. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

15. Бернарду Силва (Манчестер Сити)

16. Флориан Вирц (Байер)

17. Лаутаро Мартинес (Интер)

18. Родриго (Реал)

19. Криштиану Роналду (Аль-Наср)

20. Лионель Месси (Интер Майами)

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