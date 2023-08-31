Іспанець у юному віці увірвався в дорослий футбол. Звісно, його швидко нагородили статусом вундеркінда, прописали клаусулу в мільярд євро, нарекли наступником Мессі та віддали культовий десятий номер.

Зірка Барселони близький до сенсаційного переїзду в АПЛ – Де Дзербі став ключовим фактором

Однак організм Фаті не витримав навантаження. Через часті травми останніми роками форвард більше часу проводить у лазареті. Хаві вже встиг перебудувати команду, щоб не залежати від Ансу. Тож 20-річному гравцю доводиться шукати нові виклики.

Роберто Де Дзербі спробує допомогти іспанцю. Фаті вже вилетів до Англії, де на правах оренди виступатиме за Брайтон. Угода не містить права викупу, а Барселоні доведеться й надалі покривати 20% зарплати нападника (близько 2,5 млн на сезон разом з податками.