Приштина с Даллку в составе в скандальном матче с тремя удалениями уступила Сент-Джозефса

Приштина с легендой Ворсклы Армендом Даллку в составе вылетела из Лиги Европы от гибралтарского Сент-Джозефса.

Лига Европы. Предыдущий раунд, ответный матч

Сент-Джозефс – Приштина – 2:0

Голы: Вильяр, 75, Хуанфри, 80

Удаление: Рохас, 90+3 – Бектеши, 48, Даллку, 48

Гибралтарский Сент-Джозефс в большинстве переиграл Приштину, в составе которой выступает Арменд Даллку. Первый тайм прошел без голов, а вторая половина началась сразу с двух удалений. Бектеши и Даллку на 48 минуте оставили Приштину вдевятером. Сент-Джозефс воспользовался своим преимуществом, и победу гибралтарцам принесли Вильяр и Хуанфри.

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Таким образом, Приштина покидает еврокубки, поскольку первый матч завершился вничью 1:1. Косовары уже раскритиковали арбитра матча, назвав его "самым скандальным судьей, которого они видели в еврокубках".