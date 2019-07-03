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Приштина з Даллку в складі у скандальному матчі з трьома вилученнями поступилась Сент-Джозефсу

3 липня 13:50 466 Читать на русском
Приштина з Даллку в складі у скандальному матчі з трьома вилученнями поступилась Сент-Джозефсу
Арменд Даллку у матчі проти Сент-Джозефса / офіційний сайт Приштини

Приштина з легендою Ворскли Армендом Даллку у складі вилетіла з Ліги Європи від гібралтарського Сент-Джозефса.

Ліга Європи. Попередній раунд, матч-відповідь

Сент-Джозефс – Приштина – 2:0

Голи: Вільяр, 75, Хуанфрі, 80

Вилучення: Рохас, 90+3 – Бектеші, 48, Даллку, 48

Гібралтарський Сент-Джозефс у більшості переграв Приштину, у складі якої виступає Арменд Даллку. Перший тайм пройшов без голів, а друга половина розпочалась одразу з двох вилучень. Бектеші та Даллку на 48 хвилині залишили Приштину вдев'ятьох. Сент-Джозефс скористався своєю перевагою, і перемогу гібралтарцям принесли Вільяр та Хуанфрі.

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Таким чином, Приштина покидає єврокубки, оскільки перший матч завершився внічию 1:1. Косовари вже розкритикували арбітра матчу, назвавши його "найбільш скандальним суддею, якого вони бачили у єврокубках".

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Теги
Ліга Європи Приштина Приштина Сент-Джозефс Сент-Джозефс Арменд Даллку Арменд Даллку
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