Милан не сыграет в еврокубках в сезоне 2019/20 – решение CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу об отстранении итальянского Милана от еврокубков.

"Россонери" пропустят один еврокубковый сезон и не сыграют в Лиге Европы-2019/20, сообщает официальный сайт суда.

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Таким образом, CAS подтвердил решение УЕФА об отстранении Милана от еврокубков из-за несоответствия расходов правилам финансового фэйр-плей. Ранее представители миланцев договаривались с ассоциацией, что не будут подавать апелляции на решения, если УЕФА даст Милану год на то, чтобы восстановить баланс клубного бюджета.

Место "красно-черных" на групповом этапе Лиги Европы теперь займет Рома. В то же время в квалификации турнира сыграет Торино.