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Милан не сыграет в еврокубках в сезоне 2019/20 – решение CAS

13:54 64 Читати українською
Милан не сыграет в еврокубках в сезоне 2019/20 – решение CAS
Марко Джампаоло – новый наставник Милана / ANSA via AP

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу об отстранении итальянского Милана от еврокубков.

"Россонери" пропустят один еврокубковый сезон и не сыграют в Лиге Европы-2019/20, сообщает официальный сайт суда.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину

Таким образом, CAS подтвердил решение УЕФА об отстранении Милана от еврокубков из-за несоответствия расходов правилам финансового фэйр-плей. Ранее представители миланцев договаривались с ассоциацией, что не будут подавать апелляции на решения, если УЕФА даст Милану год на то, чтобы восстановить баланс клубного бюджета.

Место "красно-черных" на групповом этапе Лиги Европы теперь займет Рома. В то же время в квалификации турнира сыграет Торино.

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Главное Милан Милан Лига Европы УЕФА Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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