"Предстоящий чемпионат будет самым непредсказуемым": Пятенко назвал неожиданного фаворита нового сезона УПЛ
Известный украинский наставник Владимир Пятенко поделился ожиданиями от военного первенства.
"Предстоящий сезон может стать самым непредсказуемым за все время независимости Украины. Пока непросто назвать фаворита соревнований, поскольку неизвестно, как команды усилятся.
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Шахтер потерял много легионеров, а быстро восполнить эти потери "горнякам" вряд ли удастся. Да, трудно представить, что чемпионом может стать не Динамо или Шахтер. Но таковы сейчас реалии, что непредсказуемости в будущем сезоне будет пруд пруди. Хотя тому же Динамо удалось сохранить костяк коллектива, и это большой плюс для киевлян. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день одним из фаворитов УПЛ я назвал бы и СК Днепр-1. Если, конечно, им удастся сделать все из задуманного.
Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране? Возможно даже больше, чем в 2014 году. Сейчас ситуация гораздо более сложная. Будущий чемпионат будет очень непростым по всем параметрам. Но хочется верить, что этот турнир станет отправной точкой для подъема. У нас нет иного пути. Сейчас появляется очередной шанс для нашей молодежи заявить о себе во весь голос", – сказал Пятенко в комментарии Zbirma.com.
Напомним, старт нового сезона запланирован на 23 августа.
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