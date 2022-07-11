"Предстоящий сезон может стать самым непредсказуемым за все время независимости Украины. Пока непросто назвать фаворита соревнований, поскольку неизвестно, как команды усилятся.

"Преследователям Динамо и Шахтера не удастся повторить подвиг Таврии": Юрчишин прогнозирует медали украинским грандам

Шахтер потерял много легионеров, а быстро восполнить эти потери "горнякам" вряд ли удастся. Да, трудно представить, что чемпионом может стать не Динамо или Шахтер. Но таковы сейчас реалии, что непредсказуемости в будущем сезоне будет пруд пруди. Хотя тому же Динамо удалось сохранить костяк коллектива, и это большой плюс для киевлян. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день одним из фаворитов УПЛ я назвал бы и СК Днепр-1. Если, конечно, им удастся сделать все из задуманного.

Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране? Возможно даже больше, чем в 2014 году. Сейчас ситуация гораздо более сложная. Будущий чемпионат будет очень непростым по всем параметрам. Но хочется верить, что этот турнир станет отправной точкой для подъема. У нас нет иного пути. Сейчас появляется очередной шанс для нашей молодежи заявить о себе во весь голос", – сказал Пятенко в комментарии Zbirma.com.

Напомним, старт нового сезона запланирован на 23 августа.

"Фоменко розбирав помилки під мікроскопом": віце-капітан Металіста 90-х – про 1:6 від Динамо і ВАЗ, який розбив на брухт