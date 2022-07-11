"Майбутній сезон може стати найбільш непередбачуваним за часи незалежності України. Наразі непросто назвати фаворита змагань, оскільки невідомо, як команди підсиляться.

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Шахтар втратив багато легіонерів, а швидко поповнити ці втрати "гірникам" навряд чи вдасться. Так, важко уявити, що чемпіоном може стати не Динамо чи Шахтар. Але такі зараз реалії, що непередбачуваності в майбутньому сезоні буде хоч греблю гати. Хоча тому ж Динамо вдалося зберегти кістяк колективу, і це є великий плюс для киян. Втім, станом на сьогодні одним із фаворитів УПЛ я назвав би й СК Дніпро-1. Якщо, звичайно, у них вдасться зробити все із задуманого.

Наскільки впаде рівень УПЛ у зв’язку із нинішньою ситуацією в країні?? Можливо, навіть більше, ніж у 2014 році. Нині ситуація набагато складніша. Майбутній чемпіонат буде дуже непростим за всіма параметрами. Але хочеться вірити, що цей турнір стане відправною точкою до підйому. В нас немає іншого шляху. Зараз з’являється черговий шанс для нашої молоді заявити про себе на весь голос", – сказав Пятенко у коментарі Zbirma.com.

Нагадаємо, старт нового сезону запланований на 23 серпня.

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