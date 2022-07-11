"Майбутній чемпіонат буде найнепередбачуванішим": Пятенко назвав несподіваного фаворита нового сезону
Відомий український наставник Володимир Пятенко поділився очікуваннями від воєнної першості.
"Майбутній сезон може стати найбільш непередбачуваним за часи незалежності України. Наразі непросто назвати фаворита змагань, оскільки невідомо, як команди підсиляться.
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Шахтар втратив багато легіонерів, а швидко поповнити ці втрати "гірникам" навряд чи вдасться. Так, важко уявити, що чемпіоном може стати не Динамо чи Шахтар. Але такі зараз реалії, що непередбачуваності в майбутньому сезоні буде хоч греблю гати. Хоча тому ж Динамо вдалося зберегти кістяк колективу, і це є великий плюс для киян. Втім, станом на сьогодні одним із фаворитів УПЛ я назвав би й СК Дніпро-1. Якщо, звичайно, у них вдасться зробити все із задуманого.
Наскільки впаде рівень УПЛ у зв’язку із нинішньою ситуацією в країні?? Можливо, навіть більше, ніж у 2014 році. Нині ситуація набагато складніша. Майбутній чемпіонат буде дуже непростим за всіма параметрами. Але хочеться вірити, що цей турнір стане відправною точкою до підйому. В нас немає іншого шляху. Зараз з’являється черговий шанс для нашої молоді заявити про себе на весь голос", – сказав Пятенко у коментарі Zbirma.com.
Нагадаємо, старт нового сезону запланований на 23 серпня.
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