В рамках 8-го тура УПЛ Оболонь принимает Верес, а Александрия сыграет с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Оболонь – Верес

"Пивовары" в предыдущем туре потерпели минимальное поражение от Шахтера. Команда не изменила стилю, работая максимально плотно и жестко – и до 77-й минуты это позволяло держать ворота сухими. Да и моментов было не так уж и много, хотя Оболонь играла в меньшинстве с конца первого тайма. Тем не менее, заходить в штрафную "горнякам" удавалось регулярно.

Новичку УПЛ пока не хватает уровня, чтобы добывать хороший результат с грандами – а особенно страдает оборона, которая по ожидаемым пропущенным является самой слабой в чемпионате. Состав-то откровенно перволиговый. Несмотря на это, для других команд киевляне представляют серьезную проблему.

Единственным настоящим провалом Оболони пока что остается матч против Черноморца. Во всех остальных случаях "пивовары" либо отбирали очки (в частности, у Кривбасса и СК), либо пропускали со скандалом на 8-й компенсированной минуте (как с Полесьем).

У Вереса ситуация похожая. При очень скромных кадровых ресурсах Сергей Лавриненко пытается выстраивать собственный стиль, основанный на прессинге и позиционных атаках. Ровенчане близки к первой десятке УПЛ по количеству передач в район штрафной, а по точности пасов с продвижением они вообще лидировали. "Народный клуб" очень старается играть для народа, демонстрируя футбол (а не легкую атлетику или борьбу).

Это помогло победить Черноморец и расписать ничью с Шахтером – в обоих случаях команда действовала с позиции силы, хотя там помогли ранние удаления в составе соперника. С Кривбассом неделю назад тоже должны были сыграть вничью, но подвел голкипер. Словом, Верес очень боевитый.

Вот только в турнирной таблице подопечные Сергея Лавриненко идут предпоследними. Ровенчане недозабили почти четыре гола, пропустили почти на два больше ожидаемого и недобрали более 5 очков. К сожалению, здесь тоже все упирается в кадры – интересная игровая модель есть, но выполнение хромает.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ющишин, Дахновский, Близниченко (все трое – Верес)

Дисквалифицированы: Вовкун (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Верес

Оболонь: Рыбка – Нагиев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Черненко, Мороз, Слободян – Груша – Суханов, Тарануха

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Сикейра, С. Шарай, В. Шарай – Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Атака Вереса в идейном плане наполнена значительно лучше, однако Оболонь парирует хардкорным стилем игры без мяча. При этом оба коллектива страдают от скромного кадрового потенциала, который выливается в простые ошибки. Учитывая эти два фактора, вероятным итогом встречи кажется результативная ничья.

Александрия – Черноморец

Александрия не знает побед в пяти матчах подряд. Результат вполне закономерен, учитывая потерю большой группы футболистов летом – среди них были и очень важные для Руслана Ротаня. На их место взяли новых, но их нужно заново учить основам "Ротань-стайла" (и не факт, что его могут потянуть). Как следствие, игра "аграриев" превратилась в депрессивный сериал.

Команда идет третьей с конца по количеству пасов в район штрафной – 21 при почти трех тысячах пасов (!). По ожидаемым голам александрийцы держатся на уровне Оболони, Миная, Ворсклы, Зари и Металлиста 1925, но и у своих ворот они допускают немного. Именно поэтому безвыигрышная серия не удивляет.

Черноморец полностью оправдывает свое прозвище. Как настоящие "моряки", команда качается на волнах, чередуя поражения и победы, тактические провалы и триумфы. И так происходит каждый раз. Тем не менее, такой футбол вынес одесситов на третью позицию в турнирной таблице – и это вполне оправдано, хотя по ожидаемым очкам коллектив должен был бы идти значительно ниже.

Черноморец держится на одном уровне с грандами по интенсивности единоборств, а в плане позиционного наступления подопечные Романа Григорчука вообще одни из лучших в УПЛ. Это заметно как по тактическому рисунку, так и по цифрам – "моряки" идут третьими по количеству передач в район штрафной. Словом, за этим проектом наблюдать интересно, но не хватает стабильности.

Кадровая ситуация

Травмированы: Михайленко, Логинов – Войтиховский

Дисквалифицированы: Шпорн (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Черноморец

Александрия: Шевченко – Копына, Савченко, Кравченко, Эрнандес – Сигеев, Смирный, Ковалец – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Кузык, Васильев, Авагимян – Брагару, Иеде, Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Черноморец в предыдущем туре победил Полесье, а значит дальше по раскладу должно случиться поражение. Впрочем, Александрия прямо сейчас кажется слишком слабой, чтобы разбить одесситов – хотя на один гол команда как-то нарабатывает всегда. Вместе с тем, стерильное владение Ротань-стайла неплохо сушит игру, что выливается в низкое количество моментов соперника.

И это может стать серьезной проблемой для Черноморца, которому и с Полесьем было не так уж и просто. Как уже говорилось, "морякам" не хватает стабильности – да и по очкам они немного перебрали (на 2,6 больше ожидаемого). Именно поэтому мы рискнем поставить на первую в сезоне ничью одесситов, хотя в целом они остаются фаворитами.

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