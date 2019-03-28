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Представитель ФФУ отправился в штаб-квартиру УЕФА из-за дела с натурализацией Мораеса

16:47 31 Читати українською
Представитель ФФУ отправился в штаб-квартиру УЕФА из-за дела с натурализацией Мораеса
Жуниор Мораес / фото ФФУ

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий вчера вылетел в штаб-квартиру УЕФА.

Генсек ФФУ вылетел в швейцарский Ньон из-за протестов сборных Португалии и Люксембурга о возможных нарушениях регламента при натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса, сообщает Dynamomania.

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Записоцкий будет пытаться доказать правильность соблюдения норм при предоставлении украинского гражданства этническом бразильцу.

Отметим, что сегодня ФФУ дала официальный ответ по жалобам Португалии и Люксембурга в УЕФА на натурализацию Мораеса. В частности, Записоцкий в заявлении отметил, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной

Мораес на ситуацию вокруг его натурализации реагирует спокойно и утверждает, что ФФУ учла все нюансы перед тем, как позволить ему играть за сборную Украины.

Напомним, Украина в двух стартовых матчах квалификации на Евро-2020 сыграла вничью с Португалией и вырвала победу в Люксембурге. Таким образом сейчас в активе "сине-желтых" 4 очка и текущее первое место в группе B.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес Натурализация легионеров для сборной Украины
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