Представник ФФУ вирушив до штаб-квартири УЄФА через справу з натуралізацією Мораєса

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький вчора вилетів в штаб-квартиру УЄФА.

Генсек ФФУ вирушив у швейцарський Ньйон через протести збірних Португалії та Люксембургу щодо можливих порушень регламенту під час натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораєса, повідомляє Dynamomania.

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Зазначимо, що сьогодні ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембургу в УЄФА на натуралізацію Мораєса. Зокрема, Запісоцький у заяві наголосив, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораєса до збірної України були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораєса до складу збірної України.

Мораєс на ситуацію довкола його натуралізації реагує спокійно та запевняє, що ФФУ врахувала усі нюанси перед тим, як дозволити йому грати за збірну України.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу. Таким чином наразі в активі "синьо-жовтих" 4 очки та поточне перше місце в групі B.

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