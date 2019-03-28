Украина может потребовать техническое поражение для Люксембурга: российские СМИ – о сходстве историй Мораеса и Жерсона

Скандал вокруг жалобы Люксембурга на участие в матче с Украиной Жуниора Мораеса набирает обороты – УЕФА уже открыл производство. Однако, как оказалось, сам Люксембург также мог нарушить требования Устава ФИФА.

Федерации Люксембурга и Португалии подали протест в УЕФА на участие в матчах сборной Украины против данных команд нападающего Жуниора Мораеса. Форвард Шахтера якобы был натурализован с нарушением требований Устава ФИФА.

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Впрочем, у сборной Люксембурга тоже есть подобная ситуация. Атакующий полузащитник Жерсон Родригес (да, тот самый автор победного автогола на 90+3 минуте) также мог быть натурализован с нарушениями, сообщает российское издание Sovsport.

В своей жалобе Федерация футбола Люксембурга указывает, что Мораес не выступал в Украине непрерывно в течение 5-ти лет. Однако в случае Родригеса история аналогичная – он родился в Португалии, а в 2013-м году перебрался в Люксембург. В 2017-м хавбек перешел в голландский Телстар, а позже – в Шериф. То есть 5-ти лет непрерывных выступлений в Люксембурге в активе Родригеса тоже нет.

Интересно, что Родригес играл за сборную Люксембурга в обоих стартовых матчах отбора – против Литвы и Украины). За национальную команду он выступает с 2017-го года. То есть если УЕФА признает натурализацию Жуниора Мораеса такой, которая была осуществлена ​​с нарушением, то аналогичное решение должно быть принято и по Жерсону Родригесу. В таком случае Люксембург должен получить технические поражения во всех матчах, в которых принимал участие Родригес.

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Правда, здесь есть важный нюанс. Согласно Дисциплинарным правилам УЕФА, протесты с указанием оснований для их подачи должны поступать в Контрольно-дисциплинарный орган в письменном виде не позднее, чем через 24 часа после окончания матча. То есть Украина теоретически имеет право подать жалобу, но не факт, что УЕФА ее примет.

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