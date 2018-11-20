Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные

Неймар и Мбаппе / фото из соцсетей

Два нападающих Пари Сен-Жермен травмировались в товарищеских матчах за свои национальные сборные.

Нападающий сборной Бразилии был вынужден покинуть поле уже на 8-й минуте товарищеского матча с командой Камеруна. Неймар почувствовал дискомфорт в бедре и попросил замену.

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Мбаппе в составе сборной Франции с первых минут начал поединок против Уругвая. На 36-й минуте форвард ПСЖ неудачно упал на правое плечо и не смог продолжить игру.