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Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные

23:07 43 Читати українською
Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные
Неймар и Мбаппе / фото из соцсетей

Два нападающих Пари Сен-Жермен травмировались в товарищеских матчах за свои национальные сборные.

Нападающий сборной Бразилии был вынужден покинуть поле уже на 8-й минуте товарищеского матча с командой Камеруна. Неймар почувствовал дискомфорт в бедре и попросил замену.

"Неймар в один день может вернуться", – спортивный директор Барселоны не против камбэка бразильца

Мбаппе в составе сборной Франции с первых минут начал поединок против Уругвая. На 36-й минуте форвард ПСЖ неудачно упал на правое плечо и не смог продолжить игру.

Товарищеские матчи

Бразилия - Камерун: Вторник 20 ноября 2018

Бразилия
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Камерун
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Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Бразилия Бразилия Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Товарищеские матчи Бразилия - Камерун Франция - Уругвай
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