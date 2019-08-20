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Представитель "1+1" Щербачев: УПЛ решила не считаться с мнением транслятора и Динамо, выбирая время начала матча

11:30 147 Читати українською
Представитель "1+1" Щербачев: УПЛ решила не считаться с мнением транслятора и Динамо, выбирая время начала матча
Степан Щербачов / 1+1

Руководитель спортивных проектов "1+1" Степан Щербачев рассказал о трудностях трансляции матчей УПЛ.

 

"Тренерский штаб Динамо просил назначить встречу против Олимпика на 17:00. Мы также были за это время, но Премьер-лига решила не считаться с мнением транслятора и Динамо, назначив начало в 19:30.

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У нас в стране футбол как никогда нуждается в поддержке. И это для нас ключевая позиция. Рейтинги на телевидении – прямое следствие плохой работы Премьер-лиги, которая вместо того, чтобы разработать антикризисный план, увлеклась закулисной борьбой.

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А результат таков: болельщики теряют интерес к футболу, не идут на стадион и перестают смотреть его даже дома. Телевидению футбол сегодня не приносит прибыль", – рассказал Щербачев в интервью журналу "Футбол".

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Динамо Киев Динамо Киев телевидение УПЛ Степан Щербачев Динамо Киев - Олимпик
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