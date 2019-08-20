Представник "1+1" Щербачов: УПЛ вирішила не зважати на думку транслятора і Динамо, обираючи час початку матчу

Керівник спортивних проектів "1+1" Степан Щербачов розповів про труднощі трансляції матчів УПЛ.

"Тренерський штаб Динамо просив призначити зустріч проти Олімпіка на 17:00. Ми також були за цей час, але Прем'єр-ліга вирішила не зважати на думку транслятора і Динамо, призначивши початок о 19:30.

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У нас в країні футбол як ніколи потребує підтримки. І це для нас ключова позиція. Рейтинги на телебаченні – прямий наслідок поганої роботи Прем'єр-ліги, яка замість того, щоб розробити антикризовий план, захопилася закулісною боротьбою.

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А результат такий: вболівальники втрачають інтерес до футболу, не йдуть на стадіон і перестають дивитися його навіть вдома. Телебаченню футбол сьогодні не приносить прибуток", – розповів Щербачов в інтерв'ю журналу "Футбол".