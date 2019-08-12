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Грімм шокований заявами Динамо щодо можливого виходу з УПЛ – конфлікт навколо телепулу може дійти до суду

11:59 5095 Читать на русском
Грімм шокований заявами Динамо щодо можливого виходу з УПЛ – конфлікт навколо телепулу може дійти до суду
Томас Грімм (зліва) / УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм серйозно налаштований вирішити питання з єдиним телепулом.

Нагадаємо, телеканали "Футбол 1/2" розраховували стати єдиним транслятором УПЛ, проте одразу 5 клубів вирішили підписати контракт "2+2". Втім, очільник Прем'єр-ліги Томас Грімм налаштований вирішити ситуацію.

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"Клуби, які підписали особисті контракти із трансляторами, зробили це незаконно. На тижні вони отримають від нас листа, аби погодити питання із телепулом. Ми відкриті до обговорення, але якщо це питання не вирішиться – будуть наслідки. Піти до суду? Це один із варіантів".

Крім того, Грімм здивований заявами Ігоря Суркіса про готовність навіть зняти Динамо з УПЛ.

"Ми шоковані таким ставленням. Санкції, які ми маємо накласти, не будуть стосуватись цього. Я захищаю інтереси клубів і ми повинні слідувати рішенню зборів. Якщо таке станеться, чемпіонат зазнає серйозних наслідків", – цитує Грімма Footballhub.

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