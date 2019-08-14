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"Тендер УПЛ нагадував шулерську гру", – Циганик розповів про закулісся єдиного телепулу

18:05 573 Читать на русском
"Тендер УПЛ нагадував шулерську гру", – Циганик розповів про закулісся єдиного телепулу
Томас Грімм / телеканал Футбол

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про деталі переговорів щодо єдиного телепулу УПЛ.

"З огляду на те, що зараз говорить Томас Грімм, я вважаю, що всі його програмні оголошення – це просто спроба замилити очі та передати права на весь український футбол в одні руки. Все, що він обіцяв – не виконалось.

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Коли стало зрозуміло, що компанія 1+1 має шанси виграти тендер на виробництво усіх поєдинків чемпіонату України, то цей тендер чомусь скасували. Невдача з першим тендером трохи зупинила представників 1+1, адже почались якісь рухи не в той бік.

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Окрім того, УПЛ обирала партнера серед закордонних компаній, аби зробити пакетування. Цей партнер повинен був зробити пакетування, щоб зробити продукт цікавим і продати його якомога більше. Кандидатів було декілька, але виграла дуже близька компанія до Томаса Грімма", – розповів Циганик в ефірі Циганик LIVE.

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Ігор Циганик УПЛ телебачення Томас Грімм
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