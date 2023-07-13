Бывший игрок Сельты и участник ЧМ-2018 в составе сборной Дании Пионе Систо окончательно пустился во все тяжкие.

28-летний датчанин южносуданского происхождения неоднократно фигурировал в странных скандалах. Но на этот раз он превзошел самого себя. Систо приобрел 4,7 га земли в португальском городке Оливейра-ду-Ошпитал (регион Коимбра, в центре страны). Казалось бы, ничего особенного. Однако назначение участка всех шокировало.

Там поселилась секта, возглавляемая "духовным философом" Акбалом Пинейро. Маргиналы стремятся создать на этой территории независимое от Португалии Королевство Пинеал, сообщает Ojogo.

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Прокуратура, Служба иммиграции и границ и Комиссия по защите несовершеннолетних уже начали несколько расследований относительно этой секты, которая стремится жить отдельно от "системы" и предсказывает "неизбежный глобальный крах".

Напомним, что с 2016-го по 2020-й Систо защищал цвета Сельты. В составе галисийцев провел 110 матчей в Примере, отличился 12 голами и 14 ассистами. В Виго он постоянно жаловался на спортивное питание. Однажды признался в социальных сетях, что сидел на 21-дневной диете, состоявшей только из фруктов. Заявлял, что "подсознание – это тьма".

В марте 2020-го, когда все игроки Сельты находились на карантине, Пионе взял собственное авто и без ведома руководства уехал в Данию.

В конце концов, вингер вернулся в родной Митьюлланд, однако в конце прошлого сезона ему указали на дверь. "С ним очень тяжело общаться", – отметил спортдир клуба Свенд Граверсен.