Лестер не удержал победу над Эвертоном в рамках 34-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В битве борцов за выживание команда Виталия Миколенко открыла счет, но еще до конца первого тайма Лестер смог ответить дважды. Более того, имел роскошный шанс забить и третий мяч.

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Мэддисон в компенсированное время взялся исполнять пенальти, но сделал это в своем стиле, что не стало неожиданностью для Пикфорда. У голкипера "ирисок" даже была шпаргалка, где отмечено, что 60% ударов с 11 метров Джеймс наносит по центру. Джордан остался на месте и спас свою команду.

После перерыва Эвертон сумел отыграться. Ничья оставила мерсисайдцев на предпоследнем месте, но до спасительной зоны только одно очко. Там же расположился Лестер.