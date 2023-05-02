Лестер не втримав перемогу над Евертоном в рамках 34-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У битві борців за виживання команда Віталія Миколенка відкрила рахунок, але ще до кінця першого тайму Лестер зумів відповісти двічі. Ба більше – мав розкішний шанс забити й третій м'яч.

Миколенко поділив очки у феєричній битві аутсайдерів – легіонер Евертона провинився в одному з голів

Меддісон в компенсований час взявся виконувати пенальті, але зробив це у своєму стилі, що не стало несподіванкою для Пікфорда. У голкіпера "ірисок" навіть була шпаргалка, де зазначено, що 60% ударів з 11-ти метрів Джеймс завдає по центру. Джордан залишився на місці й врятував свою команду.

Після перерви Евертон зумів відігратися. Нічия залишила мерсисайдців на передостанньому місці, але до рятівної зони лише одне очко. Саме там розташувався Лестер.