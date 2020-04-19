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Предложения о переходе были, – легионер Динамо, который провел в Киеве восемь лет и завершил карьеру

20:11 59 Читати українською
Предложения о переходе были, – легионер Динамо, который провел в Киеве восемь лет и завершил карьеру
Саблич (слева) / Getty images

Бывший защитник Динамо Горан Саблич признался, что имел шансы покинуть киевский клуб.

"В принципе, с адаптацией никаких особых сложностей не было. Как и для всех людей, которые меняют страну и привычное окружение, это другой язык, менталитет людей. Понимал, что надо как можно быстрее адаптироваться, и тогда станет легче. Я не первый иностранец был в Динамо, поэтому мне были созданы максимально благоприятные условия.

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Я провел в Киеве восемь лет, и мне все очень нравилось. Для меня это почти вторая родина. За Динамо я играл всегда с сердцем, лучшие годы своей карьеры я провел в Киеве. Поэтому я по праву чувствую себя динамовцем. Предложения о переходе в другие клубы были. И через агента выходили, и в клуб посылали запросы. Но меня в Киеве все устраивало, и я никогда особенно серьезно не задумывался о переходе", – цитирует Саблича пресс-служба Динамо.

Напомним, Саблич перешел в киевский клуб летом 2003 года и находился в системе Динамо до 2010 года, когда завершил профессиональную карьеру. Многочисленные травмы позволили хорвату провести за "бело-синих" только 54 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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