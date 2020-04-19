toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Саблич объяснил, чем Семин и Газзаев отличались от других тренеров Динамо

18:39 21 Читати українською
Саблич объяснил, чем Семин и Газзаев отличались от других тренеров Динамо
Газзаев и Семин / фото с открытых источников

Бывший защитник Динамо Горан Саблич вспомнил период своих выступлений за киевский клуб.

"Ничего не могу сказать плохого ни о ком из тренеров, которых я застал в Динамо. У Михайличенко, Демьяненко, Сабо, Буряка была динамовская философия, а вот у Семина и Газзаева был другой подход к футболу.

Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера Динамо

Больше всего я играл под руководством Сабо и Семина, но это не значит, что именно эти тренеры были наиболее комфортными для меня. Количество игрового времени, которое я проводил на поле, всегда зависело от моего физического состояния и игровой формы. Плюс всегда присутствовала здоровая конкуренция", – цитирует Саблича пресс-служба Динамо.

Напомним, Саблич перешел в киевский клуб летом 2003 года и находился в системе Динамо до 2010 года, когда завершил профессиональную карьеру. Многочисленные травмы позволили хорвату провести за "бело-синих" только 54 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Україна і Росія – на ножах": конкуренція з Леоненком, зламана рука, Хіросіма і Сабо, крутіший від Блохіна

blog_ava
Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди, – СМИ
14:00
421
Теги
Горан Саблич Горан Саблич Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Валерий Газзаев Йожеф Сабо Юрий Семин Юрий Семин Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
3
мин
Лион
22:00
Марсель
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук