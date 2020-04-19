Саблич объяснил, чем Семин и Газзаев отличались от других тренеров Динамо

Бывший защитник Динамо Горан Саблич вспомнил период своих выступлений за киевский клуб.

"Ничего не могу сказать плохого ни о ком из тренеров, которых я застал в Динамо. У Михайличенко, Демьяненко, Сабо, Буряка была динамовская философия, а вот у Семина и Газзаева был другой подход к футболу.

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Больше всего я играл под руководством Сабо и Семина, но это не значит, что именно эти тренеры были наиболее комфортными для меня. Количество игрового времени, которое я проводил на поле, всегда зависело от моего физического состояния и игровой формы. Плюс всегда присутствовала здоровая конкуренция", – цитирует Саблича пресс-служба Динамо.

Напомним, Саблич перешел в киевский клуб летом 2003 года и находился в системе Динамо до 2010 года, когда завершил профессиональную карьеру. Многочисленные травмы позволили хорвату провести за "бело-синих" только 54 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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