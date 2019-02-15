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"Предложение было хамским", – Суркис объяснил, почему не продал Ярмоленко за два года до трансфера в Боруссию Д

19:04 179 Читати українською
"Предложение было хамским", – Суркис объяснил, почему не продал Ярмоленко за два года до трансфера в Боруссию Д
Андрей Ярмоленко / Футбол 24

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что Боруссия Д пыталась приобрести Андрея Ярмоленко еще на два года до его переезда в Германию.

"Меня все критиковали, что я не продал Ярмоленко в Боруссию Д за 25 млн за два года до его переезда в Германию. Я считал то предложение хамским, ведь оно поступило в последний день трансферного окна.

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За эти два сезона Динамо вышло в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл Премьер-лигу, что принесло клубу примерно 40 млн евро. А потом я продал Ярмоленко за те же 25 млн. Разве я плохой бизнесмен?", – рассказал Суркис в интервью Вацко Light.

Напомним, Ярмоленко перешел в Боруссию Д с Динамо в августе 2017 года. Позже украинец оказался в Вест Хэме.

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