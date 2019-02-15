"Выпивал два ящика пива", – Суркис рассказал, почему Леоненко не стал топ-футболистом в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мыслями о том, почему Виктор Леоненко не смог в полную реализовать свой потенциал в Киеве.

"Леоненко? Он даже не пробился в молодой команды Шевченко. Знаете историю с автобусом?

Леоненко: Таких игроков, как Шевченко, в Динамо было минимум 8, а если бы их продали?

После тренировки в автобус заходит Леоненко. А там сидит Лобановский. И Витя говорит Шевченко с Ребровым: "Решите между собой, кто будет со мной играть, папа вернулся". Леоненко хоть на одну минуту вышел у Лобановского?

Хотя, если убрать его котов, которые играют по схеме... какая там у него схема? 1-1-3-4? Если все это убрать, то он был одним из самых сильных нападающих. Если бы Леоненко держал себя в тонусе, а не выпивал после игры по два ящика пива – это он так восстанавливался, то стал бы топ-футболистом", – сказал Суркис для Вацко Light.

"Ми розтрощили Динамо – 5:0". Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу, – ним марили Арсенал та Рома