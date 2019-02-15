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"Пропозиція була хамською", – Суркіс пояснив, чому не продав Ярмоленка за два роки до трансферу в Борусію Д

19:04 412 Читать на русском
"Пропозиція була хамською", – Суркіс пояснив, чому не продав Ярмоленка за два роки до трансферу в Борусію Д
Андрій Ярмоленко / Футбол 24

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що Борусія Д намагалася придбати Андрія Ярмоленка ще до два роки до переїзду в Німеччину.

"Мене всі критикували, що я не продав Ярмоленко в Боруссію Д за 25 мільйонів за два роки до його переїзду в Німеччину. Я вважав ту пропозицію хамською, адже воно надійшла в останній день трансферного вікна.

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За ці два сезони Динамо вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів, виграв Прем'єр-лігу, що принесло клубу приблизно 40 мільйонів євро. А потім я продав Ярмоленко за ті ж 25 мільйонів. Хіба я поганий бізнесмен?", – розповів Суркіс в інтерв'ю Вацко Light.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Борусію Д з Динамо в серпні 2017 року. Пізніше українець опинився у Вест Хемі.

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