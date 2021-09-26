Легендарный экс-тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон впечатлен игрой Криштиану Роналду за манкунианцев после его возвращения в АПЛ.

"Фантастика. Он был как Цезарь, въезжает в Рим после триумфа: пришел, увидел, победил. Это была фантастика. Для любого фаната Манчестер Юнайтед – а их там был добрый миллион, учитывая толпу на улицах", – поделился Фергюсон в комментарии официальному сайту манкунианцев.

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Роналду триумфально вернулся в Манчестер Юнайтед, отметившись дублем в поединке с Ньюкаслом, позволив выиграть со счетом 4:1. К слову, Криштиану сыграл в 5 матчах за "красных дьяволов" в текущем сезоне, в которых забил 4 гола.

Напомним, португалец перебрался в Манчестер Юнайтед из Ювентуса – туринцы получили около 15 млн евро за одного из лучших игроков современности.

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