Подопечные Артеты сошли с дистанции в борьбе за трофей. Уже на 16 минуте Бен Уайт срезал мяч в свои ворота. Дальше все становилось только хуже для Арсенала. "Канониры" дважды пропустили во втором тайме, а изменить ситуацию не удалось. В итоге "молотобойцы" оформили выход в следующий раунд. Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут. Именно из-за ошибки украинца был забит второй гол.

Арсенал вылетел из Кубка лиги, потерпев сокрушительное поражение от Вест Хэма – Зинченко ошибся в одном из голов

Вест Хэм в четвертьфинале сыграет против Ливерпуля. Встреча состоится 19 или 20 декабря.