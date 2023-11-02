Ошибка Зинченко в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 3:1
10:25 - Читати українською
Арсенал проиграл Вест Хэму в Кубке английской лиги (3:1). Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол24".
16’ Бен Уайт
50’ Мохаммед Кудус
60’ Джаррод Боуэн
Мартин Эдегор 90+5’
16’ Бен Уайт
50’ Мохаммед Кудус
60’ Джаррод Боуэн
90+5’ Мартин Эдегор
Подопечные Артеты сошли с дистанции в борьбе за трофей. Уже на 16 минуте Бен Уайт срезал мяч в свои ворота. Дальше все становилось только хуже для Арсенала. "Канониры" дважды пропустили во втором тайме, а изменить ситуацию не удалось. В итоге "молотобойцы" оформили выход в следующий раунд. Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут. Именно из-за ошибки украинца был забит второй гол.
Арсенал вылетел из Кубка лиги, потерпев сокрушительное поражение от Вест Хэма – Зинченко ошибся в одном из голов
Вест Хэм в четвертьфинале сыграет против Ливерпуля. Встреча состоится 19 или 20 декабря.
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