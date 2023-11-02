Помилка Зінченка у відеоогляді матчу Вест Хем – Арсенал – 3:1
10:25 - Читать на русском
Арсенал програв Вест Хему в Кубку англійської ліги (3:1). Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол24".
16’ Бен Вайт
50’ Мохаммед Кудус
60’ Джаррод Боуен
Мартін Едегор 90+5’
16’ Бен Вайт
50’ Мохаммед Кудус
60’ Джаррод Боуен
90+5’ Мартін Едегор
Підопічні Артети зішли з дистанції в боротьбі за трофей. Вже на 16 хвилині Бен Вайт зрізав м'яч у свої ворота. Далі все ставало тільки гірше для Арсенала. "Каноніри" двічі пропустили в другому таймі, а змінити ситуацію не вдалося. У підсумку "молотобійці" оформили вихід в наступний раунд. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі й провів на полі 57 хвилин. Саме через помилку українця був забитий другий гол.
Арсенал вилетів з Кубка ліги, зазнавши нищівної поразки від Вест Хема – Зінченко помилився в одному з голів
Вест Хем у чвертьфіналі зіграє проти Ліверпуля. Зустріч відбудеться 19 або 20 грудня.
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