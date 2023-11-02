Підопічні Артети зішли з дистанції в боротьбі за трофей. Вже на 16 хвилині Бен Вайт зрізав м'яч у свої ворота. Далі все ставало тільки гірше для Арсенала. "Каноніри" двічі пропустили в другому таймі, а змінити ситуацію не вдалося. У підсумку "молотобійці" оформили вихід в наступний раунд. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі й провів на полі 57 хвилин. Саме через помилку українця був забитий другий гол.

Арсенал вилетів з Кубка ліги, зазнавши нищівної поразки від Вест Хема – Зінченко помилився в одному з голів

Вест Хем у чвертьфіналі зіграє проти Ліверпуля. Зустріч відбудеться 19 або 20 грудня.