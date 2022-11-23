Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился деталями общения с Анатолием Тимощуком, который до сих пор работает в России.

"Мы очень-очень редко общаемся. Последний раз поздравляли друг друга с днем ​​рождения. Да и все. Раньше часто общались. Обсуждали ли то, что происходит? Я спрашивал, он сказал: "Я был, есть и буду украинцем, моя позиция всегда такая.

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Я сказал, что ок. Могу поблагодарить его за многие вещи, но сейчас мы немного разошлись. Однозначно не поддерживаю то, что делает Толик и молчит. Но влезать человеку в голову я не хочу", – заявил Бедняков в YouTube-программе Небезпечна передача .

Напомним, экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук все еще работает тренером в питерском Зените и до сих пор хранит молчание по поводу зверств России в Украине. УАФ лишила его всех титулов и пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.